29 Mar 2020 17:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83732205
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Bakanlar Kurulu Toplantısı

Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bşkanlığında toplandı.

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