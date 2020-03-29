Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bşkanlığında toplandı.
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General Hatemi, Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatın üretim fabrikasını ziyaret etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, bugün korona ile mücadelede…
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Zarif: ABD’nin yasa dışı ve gayrı ahlaki ambargolarına uymayı bırakınız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünya ülkelerinden…
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İran, korona döneminde mahkumların affı ile ilgili tecrübelerini paylaşmaya hazırdır
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi, 10 bin mahkuma af kararı sonrası, İranyargı erkinin…
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Astara Sahilinde Nevruz
Astara, IRNA- Her sene Nevruz tatillerinde 10 binlerce kişiye evsahipliği yapan Astara Sahili…
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Bakanlar Kurulu Toplantısı
Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bşkanlığında…
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Korona’nın yayılması İran’ın 13 ilinde eksiye döndü
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrej Harirçi, İran’ın 31 ilinden 13’ünde korona…
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 12 bin 391 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Ruhani: İran’da önceliğimiz halkın sağlığıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin birinci önceliğinin…
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Negede Sultan Yağup Yaylası
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Negede kentinde bulunan Sultan Yağup Yaylası bölgenin önemli…
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101 yaşında korona hastası İran’da iyileşerek taburcu oldu
Gorgan, IRNA- Gülistan ilinin Gorgan kentinin 5 Azer Hastanesinde 21 günden beri Covis 19 tedavisi…
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