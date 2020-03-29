29 Mar 2020 11:07
Journalist ID: 1942
News Code: 83731510
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Negede Sultan Yağup Yaylası

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Negede kentinde bulunan Sultan Yağup Yaylası bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biridir.

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