Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Negede kentinde bulunan Sultan Yağup Yaylası bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biridir.
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Negede Sultan Yağup Yaylası
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Negede kentinde bulunan Sultan Yağup Yaylası bölgenin önemli…
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101 yaşında korona hastası İran’da iyileşerek taburcu oldu
Gorgan, IRNA- Gülistan ilinin Gorgan kentinin 5 Azer Hastanesinde 21 günden beri Covis 19 tedavisi…
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Rahşan Beni Etemad, dünyanın en önemli kadın yönetmenleri arasında yerini aldı
Tahran, IRNA- İran’ın en önemli kadın yönetmenlerinden Rahşan Beni Etemad, dünyanın en önemli…
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Vaizi: İran diplomasisi Amerika’yı dünyada rüsva etmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büro Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, İran…
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Dünya çapından 400’ü aşkın akademisyen Amerika’nın İran ambargolarına son vermesini istedi
Tahran, IRNA- Kanada, Amerika, Avrupa ve Asya’dan 400 aşkın akademiyse ve STK, 4+1 ülkeleri…
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Amerika’nın eski Irak Büyükelçisi Washington’u Tahran aleyhindeki baskılarının azalmasını istedi
Tahran, IRNA- 2009-2010 yıllarında Amerika’nın Irak Büyükelçisi olan Christopher Hill, korona…
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 11 bin 679 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Cihangiri, korona hastalarını ziyaret etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İmam…
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General Süleymani: Besic güçleri bugüne kadar 40 milyon maske üretmiştir
Tahran, IRNA- Besici Müstezefan Kurumu Başkanı General Gholamreza Süleymani, İran İlaç ve Gıda…
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Geçen sene Astara gümrüğünden 410 milyon olar ihracat gerçekleşti
Astara, IRNA- Astara Gümrüğü Genel Müdürü Resul Omidi, geçen sene (21 Mart 2019- 21 Mart 2020)…
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