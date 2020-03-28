28 Mar 2020 16:26
Journalist ID: 1217
News Code: 83730860
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Cihangiri, korona hastalarını ziyaret etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İmam Hüseyin as. Hastanesinde tedavileri devam eden korona hastalarını ziyaret etti.

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