Tahran, IRNA- Baharın gelişi ve doğanın uyanışı ile çiçekler doğada baş göstermeye başladı.
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 11 bin 679 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Cihangiri, korona hastalarını ziyaret etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İmam…
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General Süleymani: Besic güçleri bugüne kadar 40 milyon maske üretmiştir
Tahran, IRNA- Besici Müstezefan Kurumu Başkanı General Gholamreza Süleymani, İran İlaç ve Gıda…
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Geçen sene Astara gümrüğünden 410 milyon olar ihracat gerçekleşti
Astara, IRNA- Astara Gümrüğü Genel Müdürü Resul Omidi, geçen sene (21 Mart 2019- 21 Mart 2020)…
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Tahti Revançi, Guterres’in ambargolarla ilgili çabalarının sonuçlanmasını temenni etti
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, diplomatik yollardan korona…
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Rusya, Amerika’dan İran aleyhindeki tek taraflı ambargolara son vermesini istedi
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva, Amerika’dan İran aleyhinde…
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Ruhai: Korona’ya yakalanan hastaların tedavi masraflarının yüzde 90’ı devlet tarafından ödenmekte
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asan Ruhani, korona’ya yakalanan hastaların…
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Bahar çiçekleri
Tahran, IRNA- Baharın gelişi ve doğanın uyanışı ile çiçekler doğada baş göstermeye başladı.
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Amerika’nın yeni ambargoları nefret politikasının devamıdır
New York, IRNA- İran’ın BM Temsilciliğinin Sözcüsü Alirıza Mir Yusufi, Amerika’nın yeni ambargoların…
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Belgrad, İran bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı
Belgrad, IRNA- Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki önemli binalar, İran ile korona virüs mücadelesind…
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