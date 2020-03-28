28 Mar 2020 11:21
Journalist ID: 1942
News Code: 83730280
0 Persons

Bahar çiçekleri

Tahran, IRNA- Baharın gelişi ve doğanın uyanışı ile çiçekler doğada baş göstermeye başladı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =