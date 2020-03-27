Taran, IRNA- İran’daki sağlık personeli canla başla korona virüs ile mücadele etmektedir. Sağlık personeli çok kısa aralarda dinlenmeye çalışmaktalar.
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 11 bin 133 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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İran, Japonya’dan İran ile normal ekonomik ilişkilerine başlamasını istedi
Tahran, IRNA- İran’ın Tokyo Büyükelçiliği, İran-Japonya’nın dostluğuna işaretle İran aleyhindeki…
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General Hatemi: Bu yıl denizcilik alanında 2 ila 5 ürünümüz olacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, bu sene ‘’Dena’’ …
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Musevi: ABD Vatandaşı Levinson’un akibeti ile ilgili İran’ın elinde bir belge yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD vatandaşı…
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Bistun tarihi yazıtları sanal ortamda ziyaret etme imkanı sağlandı
Kermanşah, IRNA- Bistun tarihi yazıtları sanal ortamdan ziyarete açıldığı bildirildi.
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Tahran Milad Kulesinin ışıkları yarın söndürülecektir
Tahran, IRNA- Uluslararası ‘’ Yer Küre Saati’’ olayı dolayısıyla, Tahran’da bulunan Milad Kulesi…
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Hemşirelerin dinlenmesi
Taran, IRNA- İran’daki sağlık personeli canla başla korona virüs ile mücadele etmektedir. …
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Musevi: İran, Yemen’de savaşın bitmesi için her türlü çabadan memnuniyet duyar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Tebriz’de suskunluk
Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın merkezi ve İran’ın en önemli kentlerinden olan Tebriz her…
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Şemhani: Altyapı gücünün mucizesi korona ile mücadelede kendini göstermektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Genel Sekreteri Ali Şemhani, altyapı gücünün…
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