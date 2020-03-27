27 Mar 2020 10:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83729190
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Hemşirelerin dinlenmesi

Taran, IRNA- İran’daki sağlık personeli canla başla korona virüs ile mücadele etmektedir. Sağlık personeli çok kısa aralarda dinlenmeye çalışmaktalar.

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