Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın merkezi ve İran’ın en önemli kentlerinden olan Tebriz her sene yılın bu döneminde Nevruz tatillerinde on binlerce misafiri ağırlardı. Bu sene korona’dan dolayı Tebriz’de suskunluk hakimdir.
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Musevi: İran, Yemen’de savaşın bitmesi için her türlü çabadan memnuniyet duyar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Tebriz’de suskunluk
Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın merkezi ve İran’ın en önemli kentlerinden olan Tebriz her…
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Şemhani: Altyapı gücünün mucizesi korona ile mücadelede kendini göstermektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Genel Sekreteri Ali Şemhani, altyapı gücünün…
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İran’da 50 milyon kişi taramadan geçirildi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi İran genelinde 50…
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Zarif: Dünya zorbaların ambargolarına seyirci kalmasın
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünyanın zorbaların…
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Musevi: Türkiye Sağlık Bakanlığı ve İran vatandaşlarının hediyelerinin bir bölümü İran’a getirildi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Türkiye’de…
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Servabad’da Bahar
Senendec, IRNA- İran Kürdistan iline bağlı Servabad kentinde Bahar ve doğanın doğuşu görüntüleri.
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İran, BM Genel Sekreterinin Afganistan’daki ateşkesi destekliyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bildiride BM Genel Sekreterini…
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Geçen sene Bazorgan sınırından yolcu geçişleri yüzde 13 arttı
Urumiye, IRNA- Bazorgan Sınır Kapısı Müdürü Cabir Ekberpur, bu sınır kapısından yolcu geçişlerinin…
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Laicani: Korona virüsün kontrolü İran’da bir çok ülkeden daha ileride
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran Sağlık Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin…
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