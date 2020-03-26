27 Mar 2020 02:00
Journalist ID: 1942
News Code: 83729094
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Tebriz’de suskunluk

Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın merkezi ve İran’ın en önemli kentlerinden olan Tebriz her sene yılın bu döneminde Nevruz tatillerinde on binlerce misafiri ağırlardı. Bu sene korona’dan dolayı Tebriz’de suskunluk hakimdir.

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