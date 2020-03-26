26 Mar 2020 19:33
Journalist ID: 1942
News Code: 83728864
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Servabad’da Bahar

Senendec, IRNA- İran Kürdistan iline bağlı Servabad kentinde Bahar ve doğanın doğuşu görüntüleri.

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