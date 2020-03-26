26 Mar 2020 13:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83728409
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Meşhed’de Bahar Simgeleri

Meşhed, IRNA- Bahar’ı gelmesi ile birlikte Meşhed kentinin çeşitli yerlerinde simgesel süsler kullanılarak Nevruz ve Bahar’ın gelişi kutlandı.

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