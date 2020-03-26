26 Mar 2020 10:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83728176
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Binerce yıllık tarihi geçmişe sahip Hasanlu Tepeleri

Urumiye, IRNA- Urumiye kentinin 80 ve Negede kentinin 9 km uzaklığında bulunan Hasanlu tepeleri 1965 yılında İran milli eserler listesine kayıt oldu. Hasanlu tepeleri MÖ 6 bin yıl önceye dayanan geçmişe sahiptir.

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