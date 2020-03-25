Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.
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Bakanlar Kurulu Toplantısı
Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.
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Nemeki: İran genelinde 47 milyon 500 bin kişi korona ile ilgili taramadan geçirildi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki İran genelinde 47 milyon 500…
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 9625 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpıur, bugüne…
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Gayemşehr’de Ormanlık Alan
Sari, IRNA- Gayemşehr kentinde bulunan 32 hektarlık sulak alan ve orman bölgenin önemli turistik…
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İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüştü
Ankara, IRNA- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile…
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Devrim Muhafızlarının İran genelinde biyolojik savunma tatbikatı başladı
Tahran, IRNA- İran Devim Muhafızlarının Biyolojik Savunma isimli tatbikatı İran’ın 3 bin noktası…
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İran milleti insan hakları çiğnenmesinin en büyük kurbanıdır
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Kurumu yayınladığı bildiride İran’ın insan hakları çiğnenmesinde…
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Tahti Revançi, tüm ülkelerden Amerika’nın ambargolarına uymamalarını istedi
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, tüm ülkelerden Amerika’nın İran…
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İsfahan kapalı çarşısı korona ile mücadele çerçevesinde kapatıldı
İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin kapalı çarşısı korona virüs ile mücadele çerçevesinde tamamen…
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Iraklılar, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi
Tahran, IRNA- Amerika’nın İran aleyhindeki eşi görülmemiş ambargoları ve ülke genelinde korona…
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