25 Mar 2020 16:32
Journalist ID: 1942
News Code: 83727558
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Bakanlar Kurulu Toplantısı

Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.

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