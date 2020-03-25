25 Mar 2020 15:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83727476
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Gayemşehr’de Ormanlık Alan

Sari, IRNA- Gayemşehr kentinde bulunan 32 hektarlık sulak alan ve orman bölgenin önemli turistik cazibelerindendir.

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