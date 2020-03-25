25 Mar 2020 12:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83727084
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İsfahan kapalı çarşısı korona ile mücadele çerçevesinde kapatıldı

İsfahan, IRNA- İsfahan kentinin kapalı çarşısı korona virüs ile mücadele çerçevesinde tamamen kapatıldı.

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