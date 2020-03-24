24 Mar 2020 13:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83726020
0 Persons

Gezvin kentinin tarihi mekanları korona ile mücadele çerçevesinde kapatıldı

Gezvin, IRNA- Gezvin kentinin tarihi mekanları korona virüsü ile mücadele çerçevesinde kapatıldı.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 7 =