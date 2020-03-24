Gezvin, IRNA- Gezvin kentinin tarihi mekanları korona virüsü ile mücadele çerçevesinde kapatıldı.
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İranlı sanatçılar: Tüm dünya ortak bir düşman ile karşı karşıyadır
Tahran, IRNA- İran’ın tanınmış bir grup sanatçısı dünya’daki meslektaşlarına gönderdikleri…
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İran Dünya Sağlık Örgütü Korona ilaçlarının klinik araştırmasına katıldı
TAHRAN - IRNA – İran Sağlık Bakanı Araştırma ve Teknoloji Bakanı Dr. Rıza Melekzade, Instagram…
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Şemhani: Sadece Amerika politikacılar korona’yı düşmanlıkların devamı için fırsat olarak görmekteler
Tahran, IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sadece Amerikan politikacılar…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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Gezvin kentinin tarihi mekanları korona ile mücadele çerçevesinde kapatıldı
Gezvin, IRNA- Gezvin kentinin tarihi mekanları korona virüsü ile mücadele çerçevesinde kapatıldı.
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Kiş Güney Kave Demir Çelik tesis ihracatı geçen sene yüzde 22 arttı
Tahran, IRNA- Kiş Güney Kave Demir Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı geçen sene (21 Mart…
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Pakistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması yönünde görüştü
Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, Fransız meslektaşı ile yaptığı…
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Evde kalmak korona zincirinin kırılması için en iyi yoldur
Tahran, IRNA- İran halkı bu sene yeni yıllarını ve Baharı başladıklarında, 190 ülkeyi de meşgul…
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Gilan ilinin geleneksel Ziyaberi helvası
Gilan, IRNA- Geçmişi yüz yıllara dayana Ziyaberi evlası, Gilan halkının sevdiği helvalardandır.…
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İran’ın askeri sporcuları bu sene 9 uluslararası rekabete katılacaktır
Tahran, IRNA- İran Ordusu Spor Kurumu Başkanı Cemşid Fuladi, bu sene Rusya’da düzenlenecek…
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