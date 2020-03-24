24 Mar 2020 10:02
Journalist ID: 1942
News Code: 83725584
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Gilan ilinin geleneksel Ziyaberi helvası

Gilan, IRNA- Geçmişi yüz yıllara dayana Ziyaberi evlası, Gilan halkının sevdiği helvalardandır. Bu helvada şeker, ceviz içi ve bazı bikriler kullanmaktadır.

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