23 Mar 2020 14:08
Journalist ID: 1942
News Code: 83724806
0 Persons

Yeni yılda ilk Bakanlar Kurulu toplantısı

Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulunun yeni yılda ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =