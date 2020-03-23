Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulunun yeni yılda ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında düzenlendi.
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WHO tarafından İran’a gönderilen 7. İlaç sevkiyatı Tahran’a ulaşıldı
Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Covid 19 hastalığı ile mücadele için İran’a…
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Pakistan’ AB’den İran aleyhindeki ambargoların kaldırılmasını istedi
Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakaı Şah Mahmut Goreyşi, AB Dış Politika Komiseri Fosep borrell’…
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İran’da Covid 19 virüsünden iyileşenlerin sayısı 8376 kişi ilan edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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Kasımi: Sınır tanımayan doktorların ikinci yardım paketi İran’a gönderildi
Tahran, IRNA- İran’ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, Sınnır tanımayan doktorların İran’a…
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Yeni yılda ilk Bakanlar Kurulu toplantısı
Tahran, IRNA- Bakanlar Kurulunun yeni yılda ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Ruhani’nin başkanlığında…
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Rusya, Amerika’nın İran ve Venezuela ambargolarını eleştirdi
Moskova, IRNA- Rusya’nın Viyana’da bulunan Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mihail…
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Hintli yönetmen o ülke hükümetinden İran aleyhindeki ambargoların azaltılmasına çalışmasını istedi
Tahran, IRNA- Hintli yönetmen Ekber Han, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’a…
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İran, günlük 10 bin korona testi yapabilme kapasitesine sahiptir
Tahran, IRNA- İran Pastoor Enstitüsü Başkanı Alirıza Bigleri, İran’da günlük 10 bin korona…
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Pakistan, SAARC üyeleri ile Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması hususunda görüştü
Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları…
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Zarif: Amerika, uluslararası düzeyde korona ile mücadeleyi engellemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın uluslararası…
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