Buşehr, IRNA- İran çölünün dağlık alanlarında yetişen dağ incirlerinin yaprak ve meyveleri Buşehr ilinin bazı köylerinde Toulou diye bir yemekte kullanılmaktadır. Bu yemek Nevruz da yapılmaktadır.
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Dağ inciri sofralarda
Buşehr, IRNA- İran çölünün dağlık alanlarında yetişen dağ incirlerinin yaprak ve meyveleri…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1685'e yükseldi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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İran’ın tanınmış futbol oyuncusu korona’dan zarar görenlere yardım kampanyasına destek verdi
Tahran, IRNA- İran’ın tanınmış futbol oyuncusu Alirıza Cihanbahş, Gilan ilinde korona’da zarar…
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Ayetullah Hamenei: Amerika’nın korona ile mücadele için İran’a yardım teklifi garip
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika’nın korona ile mücadele…
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Nevruzu kutladı
Tahran, IRNA- Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Sun Guun, Nevruz ve İran yeni yılından dolayı…
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Kasımi: İlk grup sınır tanımayan doktorlar grubu İran’a hareket etti
Tahran, IRNA- İran’ın Fransa Büyükelçisi Behram Kasımi, ilk grup sınır tanımayan doktorların…
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11 aylık dönemde ilaç üretimi yüzde 26 arttı
Tahran, IRNA- 21 Mart 2019 ile 21 Şubat 2020 tarihleri arasında İran’da 45 milyar 100 milyon…
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Celali: Amerika, İran aleyhindeki zalimce ambargoların hesabını vermeli
Tahran, IRNA- İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı…
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Haniye: Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları zalimce
Tahran, IRNA- Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarının…
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