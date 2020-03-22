22 Mar 2020 15:13
Journalist ID: 1942
News Code: 83723852
0 Persons

Dağ inciri sofralarda

Buşehr, IRNA- İran çölünün dağlık alanlarında yetişen dağ incirlerinin yaprak ve meyveleri Buşehr ilinin bazı köylerinde Toulou diye bir yemekte kullanılmaktadır. Bu yemek Nevruz da yapılmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 9 =