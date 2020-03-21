21 Mar 2020 15:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83722876
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Bocnurd’da İlkbahar tomurcukları

Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan ilinin kentlerinden olan Bocnurd kentinde havaların ısınması ile birlikte ağaçların tomurcukları doğanın güzelliklerini sergilemektedir.

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