Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan ilinin kentlerinden olan Bocnurd kentinde havaların ısınması ile birlikte ağaçların tomurcukları doğanın güzelliklerini sergilemektedir.
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Bocnurd’da İlkbahar tomurcukları
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan ilinin kentlerinden olan Bocnurd kentinde havaların ısınması ile…
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İran’da korona’ya yakalananların sayısı 20 bini geçti
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsüne…
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Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarını kaldırma yönündeki imza kampanyası büyüyor
Londra, IRNA- İngiltere’de ‘’H.M Burges’’ isimli İngiliz vatandaşı tarafından İngiltere Parlamentosu…
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Heftsin Sofraları
Erdebil, IRNA- Nevruz’da İran’da her evde kurulan ve baş harfi S olan 7 şeyden oluşan sofralar…
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Korona ile ilgili 28 milyon İranlı taramadan geçirildi
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reyisi 28 milyon İran vatandaşının korona…
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İran’da Yaz Saati uygulamasına geçirildi
Tahran, İRNA- İran’da saatler bir saat ileri alınarak Yaz Saati uygulanmasına geçirildi.
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Ruhani: Düşmanlık, baskı ve ambargo hiçbir zaman başarı sağlamamış ve sağlamayacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhnai, düşmanlık, baskı ve ambargonun…
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Zarif: Beyaz Saray, Azami Baskı politikasını insanlık karşıtlığa yükseltmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran…
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Laricani, Nevruzu kutlayan ülkelerin Meclis Başkanlarına Tebrik mesajı gönderdi
IRNA- Tahran, İslami Şuran Meclis Başkanı, Nevruzu kutlayan ülkelerin Meclis Başkanlarına Tebrik…
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Halhal’da Bahar Yağmuru
Erdebil, IRNA- Erdebil illinin kentlerinden olan Halhal’da Bahar Yağmuru görüntüleri
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