21 Mar 2020 11:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83722574
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Heftsin Sofraları

Erdebil, IRNA- Nevruz’da İran’da her evde kurulan ve baş harfi S olan 7 şeyden oluşan sofralar bu sene de İran haktı tarafından kuruldu.

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