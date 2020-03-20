Erdebil, IRNA- Erdebil illinin kentlerinden olan Halhal’da Bahar Yağmuru görüntüleri
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Halhal’da Bahar Yağmuru
Erdebil, IRNA- Erdebil illinin kentlerinden olan Halhal’da Bahar Yağmuru görüntüleri
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Reisi: 13 ilde korona’ya yakalanma oranı negatife düştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, korona virüse yakalanma…
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Biranvend, Asya kıtasının en iyi penaltı tutan kalecisi seçildi
Tahran, IRNA- İran Milli Futbol Takımı Kalecisi Alireza Biranvend, Asya kıtasın en iyi penaltı…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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Pakistan: Amerika, İran ambargosuna son versin
İslamabad, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, İran halkının Korona ile mücadelesini…
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Zarif, Japonya’nın Amerikan ambargolarını sonlandırmak için çaba harcamasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Japonya Dışişleri…
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Ayetullah Hameni: Ambargolar İran lehine sonuçlanacaktır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehbei Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, yeni yılın (İran Yeni Yılı)…
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Ruhani: Yeni yıl İran’ın dünya il ekonomik ilişkilerinde gelişme yılı olacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni yılın İran’ın dünya ile…
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Ruhani, Nevruz’u kutlayan ülkelerin liderlerine tebrik mesajları gönderdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz bayramını kutlaya Azerbaycan…
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Zarif: Amerika’nın iflas etmiş politikasını değiştirme zamanı gelmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’ın iflas…
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