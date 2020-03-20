20 Mar 2020 20:00
Journalist ID: 1942
News Code: 83722219
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Halhal’da Bahar Yağmuru

Erdebil, IRNA- Erdebil illinin kentlerinden olan Halhal’da Bahar Yağmuru görüntüleri

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