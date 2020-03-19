Tahran, IRNA- Dünya’da korona ile mücadelede evde oturmaya tavsiye edilmektedir. İran halkı da evde kalarak korona ile mücadeleye katkı sağlamaya çalışmaktadır.
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İran’da korona test kapasitesi dünyanın tanınmış üniversitelerinden daha fazladır
Tahran, IRNA- İran Pastor Enstitüsü Başkanı Alireza Bigleri, Enstitünün korona test kapasitesinin…
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İran’ın Dış Ticaret hacmi 80 milyar dolar’ı geçti
Tahran, IRNA- İran Sanayi Bakan Yardımcısı Hüseyinn Müderris Hiyabani, ülke dış ticaret hacminin…
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FAO, çekirge istilası ile mücadelede İran’a yardım ediyor
Tahran, IRNA- BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) , İran’ın çekirge sürüleri ile mücadele için gerekli…
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Korona ile mücadelede benim payım
Tahran, IRNA- Dünya’da korona ile mücadelede evde oturmaya tavsiye edilmektedir. İran halkı…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1284'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden…
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İran’da 103 ve 90 yaşlarındaki iki korona hastası, hastalığı yendi
Tahran, IRNA- Dünya’da korona vakaları artmaktayken, bazı yaşlı korona hastaların tedavisi…
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İran, Radyoizotop Molibden-99 üretecektir
Tahran, IRNA- Radyo ilaçların yüzde 70’inin temel maddesini oluşturan Radyoizotop Molibden…
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İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları, Korona ile mücadelede için Amerika’ya baskı uygulanmasını istedi
Tahran, IRNA- İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Başkanı Ghomahosey Şafii, Korona…
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WHO: İran’da hayata geçirilen korona ile milli mücadele kampanyası büyük bir uygulama
Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Edhanoum, İran’da hayata geçirilen korona…
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Cihanpur: Saatte 50 kişi İran’a korona’ya yakalanmaktadır
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, saatte…
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