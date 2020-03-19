19 Mar 2020 16:58
Journalist ID: 1942
News Code: 83721309
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Korona ile mücadelede benim payım

Tahran, IRNA- Dünya’da korona ile mücadelede evde oturmaya tavsiye edilmektedir. İran halkı da evde kalarak korona ile mücadeleye katkı sağlamaya çalışmaktadır.

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