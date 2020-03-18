18 Mar 2020 12:48
Journalist ID: 2391
News Code: 83719748
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Bakanlar Kurulu toplantısından görüntüler

Tahran, İRNA- İran haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında 18 Mart günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlendi. Kameraman: Ahmed Muini Cem

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