Tahran, İRNA- İran haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında 18 Mart günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlendi. Kameraman: Ahmed Muini Cem
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Tuz Gölü'nde mahsur kalan 72 kuş kurtarıldı
Kirman, İRNA- Sircan Çevre Koruma Daşresi Başkanı Aliekber Resuliyan, Tuz Gölü'nde 72 karabatakgil…
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Bakanlar Kurulu toplantısından görüntüler
Tahran, İRNA- İran haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında…
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Suçu başkasına yüklemek, ABD'nin hesap vermekten kaçınmak için alıştığı yöntemdir
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, suçu başkasına…
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İMF: İran'a 5 milyar dolarlık kredi sunmakla ilgili görüşmeler devam etmektedir
Londra, İRNA- İMF Sözcüsü, İran Merkez Bankası'nın korona ile mücadelede kullanılmak üzere…
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İran'a yönelik ambargoların kaldırılmasını istedi
Atina, İRNA- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kurumlar Genel Müdürü Andreas Papadakis,…
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Kalabalıkta bulunmaktan kaçının
Tahran, İRNA- Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibve Serkisyan, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, 'Bütün…
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İran ve İsveç dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile yaptığı…
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Korona hastalarının Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ilacı İran’da üretildi
Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele eden bilim komitesi üyesi Mustafa Ganei, İranlı uzmanların…
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Settari: Korona, teşhis kit üretimine haftaya başlayacaktır
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji konularındaki yardımcısı Sorena Settari, korona…
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Türkiye'den İran'a sağlık malzemesi gönderildi
IRNA- Ankara, Türkiye, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden İran'a…
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