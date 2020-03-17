İran’ın kuzeyinde ilkbahar havası

Reşt, İRNA- İranlıların 20 Mart'ta geleneksel Nevruz Bayramı'nı kutlaması gerekiyor, ancak ölümcül koronavirüs salgını, hiç kimsenin Nevruz'u kutlamak bir yana, normal yaşamını sürdürmesini bile zorlaştırmıştır. Koronavirüsün yayılmasına rağmen, pembe, beyaz ve yeşil çiçeklerin doğayı kapladığı görülmektedir. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi