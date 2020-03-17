Reşt, İRNA- İranlıların 20 Mart'ta geleneksel Nevruz Bayramı'nı kutlaması gerekiyor, ancak ölümcül koronavirüs salgını, hiç kimsenin Nevruz'u kutlamak bir yana, normal yaşamını sürdürmesini bile zorlaştırmıştır. Koronavirüsün yayılmasına rağmen, pembe, beyaz ve yeşil çiçeklerin doğayı kapladığı görülmektedir. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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İran’ın kuzeyinde ilkbahar havası
Reşt, İRNA- İranlıların 20 Mart'ta geleneksel Nevruz Bayramı'nı kutlaması gerekiyor, ancak…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 988’e yükseld
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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Kuveyt, İran'a koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar yardım gönderdi
Tahran, İRNA- Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah, koronavirüsle mücadele…
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İranlı mucit: Maske üretim cihazı üreterek korona krizi ile mücadeleye koyuldum
Şehrikürd, İRNA- Maske üretim cihazı tasarlayıp üreten Şehrikürdlü mucit İman Ekberiyan Dehkordi,…
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Rusya'dan ABD'ye korona için İran yaptırımlarının kaldırılması çağrısı
Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye koronanın yaygınlaşması nedeniyle İran karşıtı…
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ABD ambargoları, İran'ın korona ile mücadelesine engeldir
İslamabad, İRNA- Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların…
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İranlı halterci: Hepimiz vatandaşlarımızın sağlığından sorumluyuz
Tahran, İRNA- 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında gümüş madalya sahibi İranlı halterci Seccad…
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Kendi vatandaşlarını unutmayan kahramanlar
Tahran, İRNA- İran halkının korona ila mücadele ettiği ve sağlık personelinin gece gündüz demeden…
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İranlı kaleci Asya'nın en iyi penalti kurtaran kaleci adayı oldu
Tahran, İRNA- Asya Futbol Konfederasyonu, İran'ın Persepolis takımı kalecisi Alirıza Beyranvend'i…
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4 İranlı karateci 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Tahran, İRNA- Madrid Karate-1 Ligi'nin iptal edilmesi ile 4 İranlı karateci, 2020 Tokyo Olimpiyat…
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