Ahvaz, İRNA- Koronavirüs tespit laboratuvarı 3 Mart'tan beri güneybatıda yer alan Huzistan ilinin merkezi Ahvaz'da faaliyete başladı. Günde 100'den fazla numune üzerinde testin yapıldığı laborotavrda, test aşamaları RNA virüsü ile PCR aşamalarından oluşmaktadır. Örnekler il hastanelerinden laboratuvara gönderilir ve test işleminden sonra test sonuçları ile numuneler Ahvaz Tıp Bilimleri Üniversitesi Sağlık Müdür Yardımcısı aracılığıyla hastanelere bildirilir. Bu laboratuvarda şimdiye kadar 1200 korona testi yapıldı. Fotoğrafçı: Ali Muarrif
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Ahvaz'da korona virüsü tespit laboratuvarı
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