İRNA- Görüntelerde Kürdistan ile Kohgiluye ve Buyer Ahmed illerinde bahar çiçekleri görülmektedir. Baharın gelişiyle İranlılar Nevruz ve yeni Yılı kutlar.
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Ahvaz'da korona virüsü tespit laboratuvarı
Ahvaz, İRNA- Koronavirüs tespit laboratuvarı 3 Mart'tan beri güneybatıda yer alan Huzistan…
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Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Kürdistan illerinde bahar çiçekleri
İRNA- Görüntelerde Kürdistan ile Kohgiluye ve Buyer Ahmed illerinde bahar çiçekleri görülmektedir.…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 853’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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ABD yaptırımları İranlı kadınların sağlığını tehlikeye sokmuştur
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi Kadın Fraksiyonu Başkanı milletvekili Feride Evlad Kubad,…
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İran Milli Futsal Takımı Asya birincisi
Tahran, İRNA- İran Milli Futsal Takımı, dünya futsal takımlarının en son sıralamasında dünyada…
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Emirkebir Üniversitesi ile 18 Türk üniversitesi arasında Mevlana projesi uygulanacak
Tahran, İRNA- Mevlana projesi kapsamında İran'ın saygın üniversitelerinden Emirkebir Üniversitesi…
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Bu yıl İran'da 95 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Tahran, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi, İran yılının başlangıcından…
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ABD ambargoları İran'ın korona ile mücadele gücünü azaltmıştır
Pekin, İRNA- Çin Dışişleri Bakanlığ Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin İran'a karşı uyguladğı ilaç…
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İran dış ticaret hacmi 80 milyar dolara yaklaştı
Tahran, İRNA- İran dış ticareti 38 milyar dolarlık ihracat ve 40 milyar dolarlık ithalat ile…
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İran hükümeti koronavirüsten zarar gören 7 milyon kişiye ekonomik yardım sunacak
Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü ve Plan ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, koronavirüsten…
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