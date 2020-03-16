16 Mar 2020 15:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83717042
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Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Kürdistan illerinde bahar çiçekleri

İRNA- Görüntelerde Kürdistan ile Kohgiluye ve Buyer Ahmed illerinde bahar çiçekleri görülmektedir. Baharın gelişiyle İranlılar Nevruz ve yeni Yılı kutlar.

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