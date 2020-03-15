Nişabur’un tarihi binalarınadan manzaralar

Tahran, İRNA- İran'daki eski ve tarihi evler, bu ülkenin kültürel ve tarihi kimliğinin bir parçasıdır. Fotoğraflarda İran'ın köklü tarihi şehirlerinden Rezevi Horasan'a bağlı Nişabur'dak yer alan tarihi binalardan kesitler görülmektedir. Fotoğrafçı: Murtaza Eminürruaya