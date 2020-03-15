Şiraz, İRNA- 15 Mart günü ülkenin güneyindeki Fars ilinin merkezi Şiraz'da İran Ordusu tarafından korona ile mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran
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Şiraz'da Ordu'nun yaptığı korona ile mücadele tatbikatından kareler
Şiraz, İRNA- 15 Mart günü ülkenin güneyindeki Fars ilinin merkezi Şiraz'da İran Ordusu tarafından…
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Nişabur’un tarihi binalarınadan manzaralar
Tahran, İRNA- İran'daki eski ve tarihi evler, bu ülkenin kültürel ve tarihi kimliğinin bir…
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Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Seferberlik Projesi, tehditleri fırsata çevirecek
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün…
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Türk şarkıcıdan İran halkına başsağlığı mesaji
Tahran, İRNA- Türk şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmizgül, instagram hesabından İran bayrağını…
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İranlı futbolcular korona virüsü ile mücadelede Gilan halkına sağlık ve insani yardım malzemeleri gönderdi
Reşt, İRNA- İran Milli Futbol Takımı eski kaptanı Seyyid Celal Hüseyni ile efsane futbolcu…
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İran'da yerel imkanlarla organik biyo-gübre üretildi
Tahran, İRNA- İran'da bir bilgi tabanlı şirket, bitkilerin çimlenme, köklenme ve çiçeklenmesini…
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ABD'nin haksız ambargoları, korona ile mücadelenin önünde büyük bir engeldir
Tahran, İRNA- Azerbaycanlı meslektaşı Elmar Memmedyarov'la telefonda görüşen Dışişleri Bakanı…
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İran’da koronavirüse yakalananların sayısı 14 bine yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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Buşehr gümrüklerinden 22 milyon tondan fazla petrol dışı mal ihraç edildi
Buşehr, İRNA- Buşehr Gümrümler Genel Müdürü Behruz Karabeyli, bu yılın ilk 11 ayında Buşehr…
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Yılın ilk 11 ayında Şehit Racayi Limanı'ndan petrol ürünleri ticareti %26 arttı
Bender Abbas, İRNA- İran’ın petrol ürünleri ihracatı bu yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın…
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