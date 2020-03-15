15 Mar 2020 22:16
Journalist ID: 2394
News Code: 83715761
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Şiraz'da Ordu'nun yaptığı korona ile mücadele tatbikatından kareler

Şiraz, İRNA- 15 Mart günü ülkenin güneyindeki Fars ilinin merkezi Şiraz'da İran Ordusu tarafından korona ile mücadele tatbikatı gerçekleştirildi. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran

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