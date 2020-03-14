Ulusal Korona ile Mücade Komitesi Toplantısı'nan görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mart günü Ulusal Korona ile Mücadele Komitesi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya komitenin diğer üyeleri ve Sağlık Bakanı Said Nemeki video konferans yoluyla katıldı.