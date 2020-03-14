14 Mar 2020 20:13
Journalist ID: 2391
News Code: 83714297
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Ulusal Korona ile Mücade Komitesi Toplantısı'nan görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mart günü Ulusal Korona ile Mücadele Komitesi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya komitenin diğer üyeleri ve Sağlık Bakanı Said Nemeki video konferans yoluyla katıldı.

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