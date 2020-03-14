Ulusal Korona ile Mücade Komitesi Toplantısı'nan görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mart günü Ulusal Korona ile Mücadele Komitesi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya komitenin diğer üyeleri ve Sağlık Bakanı Said Nemeki video konferans yoluyla katıldı.
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Kum'da korkutan deprem
Kum, İRNA- Başkent Tahran'ın güneyinde yer alan Kum'da dakilar önce 4 büyüklüğünde deprem meydana…
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İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamındaki üçüncü raporu onaylandı
Tahran, İRNA- İran'ın BM Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) kapsamındaki üçüncü…
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İran Tuzak'ı İngiltere'de
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İran'ın Fars Körfezi'ndeki ham petrol depolama kapasitesinde artış
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Urmiye Gölü su hacmi bir önceki yıla göre 1.59 milyar metreküp arttı
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