Şahrud, IRNA- Şahrud’a bağlı Miai kentinde kış mevsiminin bitmesi ve Bahar’ın gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başladı.
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Miami Kentinde doğanın mucizesi
Şahrud, IRNA- Şahrud’a bağlı Miai kentinde kış mevsiminin bitmesi ve Bahar’ın gelmesi ile birlikte…
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İranlı karikatürist Güney Kore’de ikincilik elde etti
Tahran, IRNA- İranlı kadın karikatür sanatçısı Sepide Feramerzi, Güney Kore Sicaco 2020 yarışmaların…
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İran’a Koronavirüs’e yakalanan sayısı 11 bin 364 kişiye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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Tebriz kapalı çarşısı esnafı korona ile mücadele çerçevesinde kepenk kapattı
Tebriz, IRNA- Dünyanın en büyük kapalı çarşılarından olan Tebriz kapalı çarşısı esnafı korona…
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Musevi: Trump, Amerika’nın bölgedeki güçlerinin varlığı ve davranışlarını gözden geçirsin
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Başkanı…
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Dar gelirli vatandaşlara 3 yardım paketi verilecektir
Tahran, IRNA- Koronavirüs’ün ekonomik boyutundan etkilenen dar gelirli vatandaşlara 3 destek…
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BM, Korona ile mücadelede İran ile işbirliği yapılmasını istedi
Tahran, IRNA- M Genel Sekreteri Antonio Guterres BM kurumları ve üye ülkelerden İran’a koronavirğüs…
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İran Futsal Takımı 2019 en iyi takım adayları arasında
Tahran, IRNA- İran Futsal Takımı 2019 yılının en iyi 10 takımı arasında yer alarak, en iyi…
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Musevi: Dünya’nın en iyi sağlık personeline sahibiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Ayetullah Hamenei, sağlık karargahı oluşturulmasını istedi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran Silahlı Kuvvetleri…
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