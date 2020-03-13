13 Mar 2020 21:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83712822
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Miami Kentinde doğanın mucizesi

Şahrud, IRNA- Şahrud’a bağlı Miai kentinde kış mevsiminin bitmesi ve Bahar’ın gelmesi ile birlikte ağaçlar çiçek açmaya başladı.

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