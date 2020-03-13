13 Mar 2020 16:42
Journalist ID: 1942
News Code: 83712627
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Tebriz kapalı çarşısı esnafı korona ile mücadele çerçevesinde kepenk kapattı

Tebriz, IRNA- Dünyanın en büyük kapalı çarşılarından olan Tebriz kapalı çarşısı esnafı korona ile mücadele çerçevesine kepenk kapattı.

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