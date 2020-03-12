12 Mar 2020 22:02
Journalist ID: 1942
News Code: 83712083
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Mazenderan’da renkli Bahar görüntüleri

Sari, IRNA- Baharı yaklaşması ile Mazenderan ilinde tabiat ana yeniden canlandı.

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