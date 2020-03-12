Tahran, IRNA- Nevruz’a yaklaşırken Tahran’ın Vali Asr Caddesinde enkli Yumurtalar Festivali düzenlendi.
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Ayetullah Hamenei, sağlık karargahı oluşturulmasını istedi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran Silahlı Kuvvetleri…
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Zarif: Amerika, İran’ın koronavirüs ile mücadelede ilaç ve tıbbi teçhizat alımına engeldir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Ceva Zarif, Amerika, koronavirüs…
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Mazenderan’da renkli Bahar görüntüleri
Sari, IRNA- Baharı yaklaşması ile Mazenderan ilinde tabiat ana yeniden canlandı.
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Renkli Yumurtalar Festivali
Tahran, IRNA- Nevruz’a yaklaşırken Tahran’ın Vali Asr Caddesinde enkli Yumurtalar Festivali…
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Tahran’da hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusu Fransa veya Ukrayna’da açılacak
Tahran, IRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, insani hata sonucu Tahran’da…
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Zarif, İran’ın acil tıbbi ihtiyaç listesini yayınladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın acil tıbbi…
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İran, IMF’in Korona ile mücadele için 50 milyar dolar’lık fonundan yararlanmak istedi
Tahran, IRNA- İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Korona virüs ile mücadele için…
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İran’a Koronavirüs’e yakalanan sayısı 10 bin 75 kişiye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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Çelik ihracatı ilk 11 ayda %28 arttı
Tahran, İRNA- Büyük çelik üretici fabrikalar tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu…
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Garipabadi: Bazı UAEK üyeleri ajansa baskı uygulamaktadır
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi…
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