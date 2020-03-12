12 Mar 2020 21:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83712080
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Renkli Yumurtalar Festivali

Tahran, IRNA- Nevruz’a yaklaşırken Tahran’ın Vali Asr Caddesinde enkli Yumurtalar Festivali düzenlendi.

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