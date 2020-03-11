11 Mar 2020 12:05
Journalist ID: 2391
News Code: 83709925
0 Persons

En güncel dezenfekte ekipmanının tanıtımından kareler

Tahran, İRNA- Görüntülerde Tahran'ın el-Gadir Bulvarı ile Yaftabad mahallesinde en son model dezenfekte ekipmanı ile şehir ortamının dezenfekte edildiği görülmektedir. Kameraman: Davud Kahrdar

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 2 =