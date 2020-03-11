Tahran, İRNA- Görüntülerde Tahran'ın el-Gadir Bulvarı ile Yaftabad mahallesinde en son model dezenfekte ekipmanı ile şehir ortamının dezenfekte edildiği görülmektedir. Kameraman: Davud Kahrdar
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Batı Azerbaycan'dan yurt dışına 1.2 milyon ton ihracat
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Başkanı Gulamrıza Babayi, bu…
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En güncel dezenfekte ekipmanının tanıtımından kareler
Tahran, İRNA- Görüntülerde Tahran'ın el-Gadir Bulvarı ile Yaftabad mahallesinde en son model…
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Kazvin yabancı yatırım çekme açısından İran'da üçüncü il konumunda
Kazvin, İRNA- Kazvin Valiliği Ekonomi İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsa Kubadi, Kazvin…
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Ryabkov: Nükleer meselenin siyasileştirilmeden çözülmesi gerekiyor
Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi…
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DSÖ, İran'ın koronavirüs ile mücadeledeki önlemlerini takdir etti
Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, İran'ın üniversitelerde ve başkent Tahran'daki…
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Musevi, Arabistan’dan korona meselesinin siyasileştirmeden kaçınmayı istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Arabistan’dan…
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İran ve Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı
Tahran, IRNA- İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran’ın Ekonomik Avrasya…
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Bender Abbas sahilinde balıkçıl kuşlar
Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas'ta balıkçıl…
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Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemesi üretimi 6-8 kat arttı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammedrıza Şanesaz, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı…
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