10 Mar 2020 16:37
Journalist ID: 2394
News Code: 83709012
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Bender Abbas sahilinde balıkçıl kuşlar

Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas'ta balıkçıl kuşlardan manzaralar.

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