10 Mar 2020 13:28
Journalist ID: 2394
News Code: 83708148
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Eberkuh’ta meyve ağaçlarının çiçeklenmesinden kareler

Yezd, İRNA- Eberkuh ilçesinde kayısı ve erik açağları, kış mevsiminin son günlerinde filizlenerek güzel manzaraları yarattı. Fotoğrafçı: Karger Eberkuyi

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