9 Mar 2020 15:21
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News Code: 83707164
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Bocnurd’da bahar yaklaşıyor

Bocnurd, İRNA- İlkbahara sayılı günler kala, çiçeklerin büyümesi doğanın güzelliğinin bir tezahürüdür. Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd Belediyesi de ilkbahara, seralarda ve fidanlıklarda çiçek yetiştirerek hazırlanıyor. Fotoğrafçı: Vahid Hademi

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