Bocnurd’da bahar yaklaşıyor

Bocnurd, İRNA- İlkbahara sayılı günler kala, çiçeklerin büyümesi doğanın güzelliğinin bir tezahürüdür. Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd Belediyesi de ilkbahara, seralarda ve fidanlıklarda çiçek yetiştirerek hazırlanıyor. Fotoğrafçı: Vahid Hademi