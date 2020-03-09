İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını müjdeliyor gibi. Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Çeram ilçesine bağlı Şeyh Hüseyin köyündeki kolza tarlalarının sarı çiçekleri ise, bölgenin doğal güzelliğini ikiye katladı. Fotoğrafçı: Rahile Hisari
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İran'la UAEK arasındaki iş birliği düzeyinde değişiklik olmamıştır
Londra, İRANA- UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ile UAEK arasında Nükeer Anlaşma'nın denetlenme…
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Bocnurd’da bahar yaklaşıyor
Bocnurd, İRNA- İlkbahara sayılı günler kala, çiçeklerin büyümesi doğanın güzelliğinin bir tezahürüdü…
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Bahar arifesinde ağaç ve bitkilerinfilizlenmesinden görüntüler
İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını…
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İran üretimi korona tespit kitleri Nisan ayından itibaren piyasaya sunulacak
Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Biyoteknoloji Geliştirme Kurumu…
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İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 7161'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'ın merkezinde erken ilk bahar
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Türkiye sınırlarındaki İran tırlarının sorunu çözüldü
Tahran, İRNA- Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud…
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İran ve Irak'tan terörle mücadelede iş birliğine vurgu
Bağdat, İRNA- İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, Irak Cumhrbaşkanı…
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Şemhani ve Abdülmehdi görüştü
Bağdati IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Irak’ın müstefi Başbakanı…
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Tahran, IRNA- Belçika Milenyum Film Festivalinde bu sene İran sinemasından kısa ve uzun metrajlı…
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