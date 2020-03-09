İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını müjdeliyor gibi. Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Çeram ilçesine bağlı Şeyh Hüseyin köyündeki kolza tarlalarının sarı çiçekleri ise, bölgenin doğal güzelliğini ikiye katladı. Fotoğrafçı: Rahile Hisari
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Amerika’nın tıbbi terörizmi ahlak ve kanunu kurban etmekte
Tahran, IRNA- Amerikan yönetiminin İran’a ilaç ve tıbbi malzemeler nakli yönündeki sınırlamalar…
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Montreal Filim Festivalinde 20 İran filmi gösterime girecek
Tahran, IRNA- 38. Montreal Filim Festivalinde özel bir bölümde 20 İran filmi gösterime girecek.
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İran, Milli Eskrim Takımı Macaristan Dünya kupasına katılmayacak
Tahran, IRNA- İran, Milli Eskrim Takımı Macaristan’da düzenlenecek Düya Kupası karşılaşmalarına…
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İran'la UAEK arasındaki iş birliği düzeyinde değişiklik olmamıştır
Londra, İRANA- UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ile UAEK arasında Nükeer Anlaşma'nın denetlenme…
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Bocnurd’da bahar yaklaşıyor
Bocnurd, İRNA- İlkbahara sayılı günler kala, çiçeklerin büyümesi doğanın güzelliğinin bir tezahürüdü…
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Bahar arifesinde ağaç ve bitkilerin filizlenmesinden görüntüler
İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını…
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İran üretimi korona tespit kitleri Nisan ayından itibaren piyasaya sunulacak
Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Biyoteknoloji Geliştirme Kurumu…
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İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 7161'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'ın merkezinde erken ilk bahar
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Tahran, İRNA- Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud…
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