Bahar arifesinde ağaç ve bitkilerin filizlenmesinden görüntüler

İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını müjdeliyor gibi. Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Çeram ilçesine bağlı Şeyh Hüseyin köyündeki kolza tarlalarının sarı çiçekleri ise, bölgenin doğal güzelliğini ikiye katladı. Fotoğrafçı: Rahile Hisari