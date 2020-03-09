İsfahan, İRNA- Bahar mevsimi yaklaşırken İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan Hur ve Biyabanek ilçesinde ağaçlar filizlenerek baharın erken geldiğinin müjdecisi oldu.
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İran'la UAEK arasındaki iş birliği düzeyinde değişiklik olmamıştır
Londra, İRANA- UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi, İran ile UAEK arasında Nükeer Anlaşma'nın denetlenme…
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Bocnurd’da bahar yaklaşıyor
Bocnurd, İRNA- İlkbahara sayılı günler kala, çiçeklerin büyümesi doğanın güzelliğinin bir tezahürüdü…
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Bahar arifesinde ağaç ve bitkilerinfilizlenmesinden görüntüler
İRNA- Gürgan çevresindeki kolza çiçekleri ve kayısı ağaçları, yemyeşil ilkbaharın başlangıcını…
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İran üretimi korona tespit kitleri Nisan ayından itibaren piyasaya sunulacak
Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Biyoteknoloji Geliştirme Kurumu…
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İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 7161'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'ın merkezinde erken ilk bahar
İsfahan, İRNA- Bahar mevsimi yaklaşırken İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan Hur ve…
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Türkiye sınırlarındaki İran tırlarının sorunu çözüldü
Tahran, İRNA- Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud…
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İran ve Irak'tan terörle mücadelede iş birliğine vurgu
Bağdat, İRNA- İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, Irak Cumhrbaşkanı…
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Şemhani ve Abdülmehdi görüştü
Bağdati IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Irak’ın müstefi Başbakanı…
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Belçika Milenyum Film Festivalinde 6 İran filmi gösterime girecektir
Tahran, IRNA- Belçika Milenyum Film Festivalinde bu sene İran sinemasından kısa ve uzun metrajlı…
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