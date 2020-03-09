9 Mar 2020 11:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83706724
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İran'ın merkezinde erken ilk bahar

İsfahan, İRNA- Bahar mevsimi yaklaşırken İran'ın merkezinde İsfahan ilinde yer alan Hur ve Biyabanek ilçesinde ağaçlar filizlenerek baharın erken geldiğinin müjdecisi oldu.

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