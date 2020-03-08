8 Mar 2020 18:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83706337
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Keçe hazırlanışından görüntüler

Tahran, IRNA- Yünden üretilen keçe zahmeti bir süreç sonrası ek emeği ile hazırlanmaktadır.

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