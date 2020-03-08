Tahran, IRNA- Yünden üretilen keçe zahmeti bir süreç sonrası ek emeği ile hazırlanmaktadır.
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Şemhani ve Abdülmehdi görüştü
Bağdati IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Irak’ın müstefi Başbakanı…
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Belçika Milenyum Film Festivalinde 6 İran filmi gösterime girecektir
Tahran, IRNA- Belçika Milenyum Film Festivalinde bu sene İran sinemasından kısa ve uzun metrajlı…
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Keçe hazırlanışından görüntüler
Tahran, IRNA- Yünden üretilen keçe zahmeti bir süreç sonrası ek emeği ile hazırlanmaktadır.…
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Koronavirüs’ten İran’da iyileşenlerin sayısı 2134 kişi olarak ilan edildi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Rusya, İran ile siber güvenlik konusunda işbirliğine hazır olduğunu bildirdi
Moskova, IRNA- Rusya İletişim ve Dijital gelişme Bakan Yarımcısı Aleksi Velin, ülkesinin İran…
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Şemhani: Irak devleti ve milletinin işgal güçlerini atmak için yaptıkları takdire şayandır
Bağdat, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak…
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İmam Ali’nin kutlu doğum gününde Meşhed kentinin caddeleri
Meşhed, IRNA- İmam Ali as. kutlu doğum gününde Meşhed caddeleri ışıklandırıldı.
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İran koronaya karşı özverili mücadele ediyor
Kum, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü temsilciliğinde İran'a gelen heyetin başkanı Richard Bernan,…
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Tengistan Endika bakir doğasından manzaralar
Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Tengistan Endika bölgesi, bakir…
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Güney Pars Gaz Sahası 13. fazının son platformu monte edildi
Tahran, İRNA- İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde yer alan Güney Pars Gaz Sahası'nın 13. fazının…
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