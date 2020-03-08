8 Mar 2020 10:52
Journalist ID: 1942
News Code: 83705895
0 Persons

İmam Ali’nin kutlu doğum gününde Meşhed kentinin caddeleri

Meşhed, IRNA- İmam Ali as. kutlu doğum gününde Meşhed caddeleri ışıklandırıldı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =