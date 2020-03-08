Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Tengistan Endika bölgesi, bakir ve çok bilinmeyen doğal güzellikleri ile büyüleyici güzelliğe sahip olarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Fotoğrafçı: İman Sadıki Hasanvend
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İran koronaya karşı özverili mücadele ediyor
Kum, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü temsilciliğinde İran'a gelen heyetin başkanı Richard Bernan,…
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Tengistan Endika bakir doğasından manzaralar
Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Tengistan Endika bölgesi, bakir…
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Güney Pars Gaz Sahası 13. fazının son platformu monte edildi
Tahran, İRNA- İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde yer alan Güney Pars Gaz Sahası'nın 13. fazının…
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İran'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bsın toplantısından görüntüler
Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Acil İşler Bölge Müdürü Richard Bernan başkanlığı…
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Bu yıl İran'da 112 bin ton bal üretilecek
Tahran, İRNA- İran Arıcılığı Geliştirme Projesi Müdürü, 112 bin ton bal üretmeyi hedeflediklerini…
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Kasr Müze Bahçesi'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Daha önce Kasr Hapishanesi ile anılan Kasr Müze Bahçesi, Tahran'ın ilk toplu…
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İran sinemasından 2 kısa film uluslararası festivallerde
Tahran, İRNA- İran'dan 'Fotoğraf Makineli Çocuk' ile 'Hastalıklı Köpek' isimli kısa filmler,…
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Save Büyük Camii'nden kareler
Save, İRNA- İran ve Save'de inşa edilen ilk camilerden Save Büyük Camii, asırlar boyunca farklı…
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Azerbaycan, korona ile mücadelede İran'la iş birliği yapacak
Bakü, İRNA- Azerbaycan, korona virüsüne mücadelede İran'la iş birliği çerçevesinde İran'a…
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Şemhani: Iraklı yetkililerle ikili ilişkilerin gelişmesini masaya yatıracağız
Bağdat, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Özel Temsilcisi olarak Irak'a giden Milli Güvenlik Yüksek…
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