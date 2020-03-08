Tengistan Endika bakir doğasından manzaralar

Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Tengistan Endika bölgesi, bakir ve çok bilinmeyen doğal güzellikleri ile büyüleyici güzelliğe sahip olarak yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Fotoğrafçı: İman Sadıki Hasanvend