İran'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bsın toplantısından görüntüler

Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Acil İşler Bölge Müdürü Richard Bernan başkanlığındaki heyet üyeleri, 7 Mart günü İran Korona ile Mücadele Komitesi Sekreteri Cemşidi, Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşler Genel Müdürü Esedi Lari ve diğer yetkililerin katılımı ile Tahran'da basın toplantısı düzenlendi. Kameraman: Emin Cemali