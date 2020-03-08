8 Mar 2020 04:53
Journalist ID: 2391
News Code: 83705757
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İran'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bsın toplantısından görüntüler

Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Acil İşler Bölge Müdürü Richard Bernan başkanlığındaki heyet üyeleri, 7 Mart günü İran Korona ile Mücadele Komitesi Sekreteri Cemşidi, Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşler Genel Müdürü Esedi Lari ve diğer yetkililerin katılımı ile Tahran'da basın toplantısı düzenlendi. Kameraman: Emin Cemali

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