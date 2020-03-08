Kasr Müze Bahçesi'nden görüntüler

Tahran, İRNA- Daha önce Kasr Hapishanesi ile anılan Kasr Müze Bahçesi, Tahran'ın ilk toplu hapishanesi olmakla meşhur. Halihazırda müzeye dönüşen Kasr Müze Bahçesi, İran'ın kültürel, tarihi ve sanatsal merkezlerinden biri olarak yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir.