Save Büyük Camii'nden kareler

Save, İRNA- İran ve Save'de inşa edilen ilk camilerden Save Büyük Camii, asırlar boyunca farklı İranlı sanatçı ve mimarlar tarafından süslenmiş ve imar eilmiştir. Tamamen kerpiç ve çamurdan yapılan bu cami, kendi çapında dünyada eşsizdir. Kameraman: Emin Rahmani