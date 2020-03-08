Save, İRNA- İran ve Save'de inşa edilen ilk camilerden Save Büyük Camii, asırlar boyunca farklı İranlı sanatçı ve mimarlar tarafından süslenmiş ve imar eilmiştir. Tamamen kerpiç ve çamurdan yapılan bu cami, kendi çapında dünyada eşsizdir. Kameraman: Emin Rahmani
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İran koronaya karşı özverili mücadele ediyor
Kum, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü temsilciliğinde İran'a gelen heyetin başkanı Richard Bernan,…
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Tengistan Endika bakir doğasından manzaralar
Ahvaz, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Huzistan iline bağlı Tengistan Endika bölgesi, bakir…
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Güney Pars Gaz Sahası 13. fazının son platformu monte edildi
Tahran, İRNA- İran'ın güneyindeki Fars Körfezi'nde yer alan Güney Pars Gaz Sahası'nın 13. fazının…
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İran'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bsın toplantısından görüntüler
Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü'nün Doğu Akdeniz Acil İşler Bölge Müdürü Richard Bernan başkanlığı…
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Bu yıl İran'da 112 bin ton bal üretilecek
Tahran, İRNA- İran Arıcılığı Geliştirme Projesi Müdürü, 112 bin ton bal üretmeyi hedeflediklerini…
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Kasr Müze Bahçesi'nden görüntüler
Tahran, İRNA- Daha önce Kasr Hapishanesi ile anılan Kasr Müze Bahçesi, Tahran'ın ilk toplu…
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İran sinemasından 2 kısa film uluslararası festivallerde
Tahran, İRNA- İran'dan 'Fotoğraf Makineli Çocuk' ile 'Hastalıklı Köpek' isimli kısa filmler,…
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Save Büyük Camii'nden kareler
Save, İRNA- İran ve Save'de inşa edilen ilk camilerden Save Büyük Camii, asırlar boyunca farklı…
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Azerbaycan, korona ile mücadelede İran'la iş birliği yapacak
Bakü, İRNA- Azerbaycan, korona virüsüne mücadelede İran'la iş birliği çerçevesinde İran'a…
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Şemhani: Iraklı yetkililerle ikili ilişkilerin gelişmesini masaya yatıracağız
Bağdat, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Özel Temsilcisi olarak Irak'a giden Milli Güvenlik Yüksek…
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