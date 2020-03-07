7 Mar 2020 14:46
Journalist ID: 2391
News Code: 83705168
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Kirmanşah Bisütun Korunaklı Bölgesi'ndeki Tafe Şelalesi

Kirmanşah, İRNA- Tarihi Bistütun Korunaklı Bölgesi'nde son yağışların etkisiyle yeniden Tafe Şelalesi canlandı. Kameraman: Saman Rahmetiyan

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