Kirmanşah, İRNA- Tarihi Bistütun Korunaklı Bölgesi'nde son yağışların etkisiyle yeniden Tafe Şelalesi canlandı. Kameraman: Saman Rahmetiyan
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Şemhani: Iraklı yetkililerle ikili ilişkilerin gelişmesini masaya yatıracağız
Bağdat, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Özel Temsilcisi olarak Irak'a giden Milli Güvenlik Yüksek…
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2 İranlı satranç hakemi Uluslararasi Satranş Federasyonu nişanına değer görüldü
Hemedan, İRNA- İran'dan iki kadın satranç hakemi, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından…
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Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Irak'a gitti
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani'nin üst düzey…
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İran ABD'nin korona ila mücadeledeki yalancılığını eleştirdi
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin korona ile mücadeledeki yalancılığın…
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Zarif'ten ABD'nin İran yaptırımlarına sert eleştiri
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın korona ile mücadele ettiği bir…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'den tıp camiasına övgü
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsüne karşı mücadelede ön cephede yer alan…
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Sürücü Kursu'na ABD Big Muddy Festivali'nden ödül
Tahran, İRNA- İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahni'nin yönettiği Sürücü Kursu, ABD'de düzenlenen…
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İran'da korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 1669
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Kirmanşah Bisütun Korunaklı Bölgesi'ndeki Tafe Şelalesi
Kirmanşah, İRNA- Tarihi Bistütun Korunaklı Bölgesi'nde son yağışların etkisiyle yeniden Tafe…
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