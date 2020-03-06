6 Mar 2020 12:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83703724
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Atık maddelerde heykel yapımı

Gilan, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yaşayan sanatçı Ferhadd Sadeghi, atık maddeleri sanat eserlerine çeviriyor.

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