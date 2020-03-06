Gilan, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yaşayan sanatçı Ferhadd Sadeghi, atık maddeleri sanat eserlerine çeviriyor.
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Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Ticaret Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı…
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Vaizi: OPEC oturumu tarihinin kötü oturumlarından biriydi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijen Zengene, OPEC’in Viyana’da düzenlenen…
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Musevi: İran’ın elektronik vize sürecinde değişiklik yok
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Koronavirüs’ün yayılmasını inceledi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Fransa Dışişleri…
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İran, IŞİD’in kabil’deki terör saldırısını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyiid Abbas Musevi, Kabil’de…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran filmi Güney Amerika Film Festivalinde yarışacak
Erdebil, IRNA- Erdebilli yönetmen Behnam Esedi’nin yönettiği ‘’Kargaların Ağır Gölgeleri ‘’…
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Atık maddelerde heykel yapımı
Gilan, IRNA- İran’ın Gilan ilinde yaşayan sanatçı Ferhadd Sadeghi, atık maddeleri sanat eserlerine…
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İran’ın Seravan kentinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde bulundu
Tahran, IRNA- İran’ın Sistan Beluçistan ilinin Seravan kentinde 2889 kg çeşitli uyuşturucu…
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Zarif: Korona ile mücadele bölgesel ve uluslararası işbirliğine bağlıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Korona hastalığın…
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