6 Mar 2020 10:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83703611
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Tarihi Somee Sara Köprüleri

Reşt, IRNA- İran’ın Kuzeyinde yer alan Somee Sara kenti tabiatın baş ettiği doğal güzelliklerinin yanında tarihi köprüleri ile de anılmaktadır.

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