İsfahan, IRNA- İsfahan’ın 160 km güneyinde yer alan Semirom şelalesi bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biridir.
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Tahran- Ankara, İdlib sorununun çözümü ve savaştan kaçınmaya vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptıkları…
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İranlı kadın hakem, 2019 en iyi Futsal hakem adayı
Tahran, IRNA- Futsalplanet internet sitesi İranlı kadın hakem Gelare Nazımi’yi 2019 en iyi…
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Korona ile mücadele çerçevesinde uluslararası fuarlar sanal olarak düzenlenmekte
Tahran, IRNA- İran Uluslararası Fuarla AŞ. Koronnavirüs ile mücadele çerçevesinde ilk kez sanal…
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Kışın Semirom Şelalesi
İsfahan, IRNA- İsfahan’ın 160 km güneyinde yer alan Semirom şelalesi bölgenin önemli doğal…
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Ayetullah Hamenei: Hindistan yönetiminin radikal Hinduların karşısında durmalı
Tahran, IRNA- İslam İnkılbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mazlum Hindstanlı Müslümanların…
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İran’a Koronavirüs laboratuar sayısı 50’ye yükselecek
Tahran, IRNA- İran’da Koronnavirüs ile mücadeleyi yerinde incelemek üzere İran’da bulunan Dünya…
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Laricani: Son olaylar Hindistan medeniyetinin ruhuna aykırıdır
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Hindistan’daki son gelişmeler ve gerginlikler…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Zengene: Koronavirüs, petrol piyasalarında arz ve talep arasında dengesizlik yaratmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijen Zengene koronavirüs’ten dolayı petrole…
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WHO temsilcileri İran’ın Korona Teşhis Laboratuarlarının örnek olduklarını bildirdi
Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcileri hızlı bir şekilde İran’da oluşturulan…
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