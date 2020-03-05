5 Mar 2020 18:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83703184
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Kışın Semirom Şelalesi

İsfahan, IRNA- İsfahan’ın 160 km güneyinde yer alan Semirom şelalesi bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biridir.

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