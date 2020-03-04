4 Mar 2020 10:33
Journalist ID: 2391
News Code: 83701045
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Kuzey Horasan Bedranlı yüksekliklerinden kar manzaraları

Bocnurd, İRNA- Türkmenistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinde yer alan Bedranlı dağlarında kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Kameraman: Vahid Hadımi

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