Kuzey Horasan Bedranlı yüksekliklerinden kar manzaraları

Bocnurd, İRNA- Türkmenistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinde yer alan Bedranlı dağlarında kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Kameraman: Vahid Hadımi
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WHO: İran Koronavirüs ile mücadele için hazırlıklıdır
Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Temsilcisi İran’ın koronavirüsü kontrol için hazırlıklı…
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İran-Pakistan, Afganistan’daki son gelişmeleri inceledi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Pakistan Dışişleri…
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Zarif ve Lavrov, İdlib hakkında fikir alışverişinde bulundu
Tahran, İRNA- İran ve Rusya dışişleri bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'in son…
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İran'da petrol üretimi Korona virüsünden olumsuz etkilenmedi
Londra, İRNA- İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Korona virüsünün yayılmasının ülkedeki petrol…
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Yezd Zerdüştileri "İran'ın Sağlığı" için dua ediyor
Yezd, İRNA- Yezd Zerdüştileri Humazur Derneği Başkanı Menuçehr Ergüvani, Yezd Zerdüştilerinin…
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İran animasyonu 2021 Akademi Ödülü'ne aday gösterilmek için gerekli koşulları sağladı
Tahran, İRNA- Ferzane Ümidvar’ın yönettiği ‘Song Sparrow’ (serçe şarkısı) isimli kısa animasyon,…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ağaçlandırma projesine katılmasından görüntüler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Doğal Kaynaklar Günü ve Ulusal Fidan Dikme…
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Petrol Bakanı OPEC zirvesine katılmak için Viyana'ya gitti
Tahran, İRNA- İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün OPEC Konferansının 178. (Olağanüstü)…
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İran UAEK'de kuralların çiğnenmesi konusunda uyardı
Londra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEK'nin son raporu ile…
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