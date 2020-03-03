İslam İnkılabı Rehberi'nin Fidan Dikme Günü vesilesiyle fidan dikmesinden kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ulusal Doğal Kaynaklar Günü ve Ulusal Fidan Dikme Günü vesilesiyle Rehberlik Ofisi bahçesinde iki fidan dikti. Ulusal Fidan Dikme Günü, ülke çapında bireylerin ve grupların fidan dikmeye ve ağaç bakım yapmaya teşvik edildiği gündür. Her yıl, İran Yeni Yılı'ndan hemen önce, milyonlarca İranlı fidan dikme haftasını ve baharın gelişini kutlamak için fidanlar dikiyor.