İslam İnkılabı Rehberi'nin Fidan Dikme Günü vesilesiyle fidan dikmesinden kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ulusal Doğal Kaynaklar Günü ve Ulusal Fidan Dikme Günü vesilesiyle Rehberlik Ofisi bahçesinde iki fidan dikti. Ulusal Fidan Dikme Günü, ülke çapında bireylerin ve grupların fidan dikmeye ve ağaç bakım yapmaya teşvik edildiği gündür. Her yıl, İran Yeni Yılı'ndan hemen önce, milyonlarca İranlı fidan dikme haftasını ve baharın gelişini kutlamak için fidanlar dikiyor.
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Paralimpik bayrağı Siyamend Rahman anısına yarı yarıya indirildi
Tahran, IRNA- Uluslararası Paralimpik Komitesi, kurumun bayrağının parahalterci Siyamend Rahman’ın…
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ATSO Başkanı Demirci: "Koronavirüs tedbirleri sınır kapılarında ticareti etkilemedi"
Ankara, IRNA- Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci,…
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Azerbaycan, İran Meclisinin düzenlenen başarılı seçimini kutladı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran’da başarılı şekilde düzenlenen İslami Şura…
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Erdekaniyan: İran, enerji mübadele merkezi oluyor
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Garipabadi: UAEK’nın İran denetimleri devam ediyor
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Sanayi, maden ve ticaret sektörüne 780 milyon dolarlık yatırım
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk…
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